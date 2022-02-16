Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В перенесенном поединке 21-го тура испанской Ла Лиги Атлетико потерпел домашнее поражение от Леванте, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Главным героем данного противостояния можно смело назвать Мелеро, который стал автором единственного и победного гола в ворота "матрасников".

Обзор матча:



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Атлетико — Леванте 0:1

Гол: Мелеро, 54

Атлетико: Облак, Савич, Хименес, Рейнилду (Лоди, 78), де Пауль (Жоау Феликс, 64), Лемар (Эррера, 78), Коке (Врсалько, 65), Кондогбиа, Льоренте, Корреа, Матеус Кунья (Суарес, 65).

Леванте: Карденас, Мирамон, Касерес, Дуарте, Робер, Сон, Мелеро, Барди (Мальса, 62), Пепелу, Рохер Марти (Моралес, 68), Де Фрутос (Дани Гомес, 68).

Предупреждения: де Пауль, Савич, Корреа - Пепелу, Дани Гомес, Мирамон, Сон