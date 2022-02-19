Испания

Президента Барселоны не останавливают финансовые трудности клуба.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд продолжает оставаться одним из самых желанных футболистов для многих топ-клубов Европы.

Несмотря на финансовые трудности Барселоны, президент команды Жоан Лапорта по-прежнему ищет любые возможности для подписания норвежского бомбардира, сообщает Marca.

Лапорта поручил менеджерам "блаугранас" интенсивнее работать над потенциальным трансфером Холанда и найти любые возможности для его подписания. По мнению функционера, трансфер Холанда в Реал станет катастрофой для его команды.

Футболист знает об интересе Реала и Барселоны к своей персоне, однако не принял окончательное решение, так как намерен дождаться официальной информации касаемо Мбаппе и мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что представители Холанда согласовали условия контракта с "королевским" клубом.