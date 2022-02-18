Норвежец вскоре может стать игроком "сливочных".
Эрлинг Холанд, Getty Images
18 февраля 2022, 14:26
Мадридский Реал в летнее трансферное окно намерен усилить атаку форвардом дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом.
Как сообщает Diario Sport, в Монако состоялась встреча представителей мадридцев, отца Холанда и помощника Мино Райолы — агента игрока.
На этой встрече был согласован контракт молодого норвежца. Такая договоренность блокирует все переговоры с другими клубами.
Однако еще неизвестно, захочет ли сам футболист переходить в Реал и будет ли Боруссия готова продать его. Но если Боруссия Д даст зеленый свет трансферу, то Реал будет обязан осуществить его.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.