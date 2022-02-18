Испания

Норвежец вскоре может стать игроком "сливочных".

Мадридский Реал в летнее трансферное окно намерен усилить атаку форвардом дортмундской Боруссии Эрлингом Холандом.

Как сообщает Diario Sport, в Монако состоялась встреча представителей мадридцев, отца Холанда и помощника Мино Райолы — агента игрока.

На этой встрече был согласован контракт молодого норвежца. Такая договоренность блокирует все переговоры с другими клубами.

Однако еще неизвестно, захочет ли сам футболист переходить в Реал и будет ли Боруссия готова продать его. Но если Боруссия Д даст зеленый свет трансферу, то Реал будет обязан осуществить его.

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