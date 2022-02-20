Испания

Уругвайский защитник продолжает вести переговоры с руководством "блаугранас".

Барселона продолжает вести переговоры о продлении контракта с защитником Рональдом Араухо. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб уже сделал предложение 22-летнему уругвайцу, которому готов платить около трех миллионов евро, но сам футболист хочет получать больше, так как считает что заслуживает большего.

Также отмечается, что компромисс может быть найден, так как продление контракта с Араухо — приоритетная задача "блаугранас".

В нынешнем сезоне Араухо провел 26 поединков, в которых забил три мяча.

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