Защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо получил травму в матче против Эспаньола и был заменен в перервыве.

"Блаугранас" выступили с заявлением, в котором говорится, что футболист получил растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления Араухо не уточняются.

LATEST NEWS | Tests carried out this Monday morning have confirmed that @RonaldAraujo_4 has pulled the soleus muscle in his left leg. His recovery will determine his availability. pic.twitter.com/eARBmSCAEr