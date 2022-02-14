Защитник Барселоны не поможет команде в ближайших матчах.
рональд араухо, getty images
14 февраля 2022, 14:16
Защитник каталонской Барселоны Рональд Араухо получил травму в матче против Эспаньола и был заменен в перервыве.
"Блаугранас" выступили с заявлением, в котором говорится, что футболист получил растяжение камбаловидной мышцы левой ноги. Сроки восстановления Араухо не уточняются.
В текущем сезоне на счету защитника 26 матчей за каталонцев во всех турнирах, в которых он сумел забить три мяча.
Ранее Араухо извинился перед Эспаньолом за свое поведение по ходу матча.