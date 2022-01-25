Уругваец недоволен предложенными условиями клуба.
Рональд Араухо, Getty Images
25 января 2022, 16:58
Защитник Рональд Араухо отказывается продлевать контракт с Барселоной, сообщает издание Sport.
Араухо недоволен предложенными условиями Барселоны и отклонил первое предложение клуба. Стороны будут продолжать переговоры и попытаются прийти к согласию.
Действующий контракт Араухо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Барселона предложила двухлетний контракт защитнику Челси Сезару Аспиликуэте.