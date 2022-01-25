Защитник Рональд Араухо отказывается продлевать контракт с Барселоной, сообщает издание Sport.

Араухо недоволен предложенными условиями Барселоны и отклонил первое предложение клуба. Стороны будут продолжать переговоры и попытаются прийти к согласию.

Действующий контракт Араухо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 24 поединка в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила двухлетний контракт защитнику Челси Сезару Аспиликуэте.