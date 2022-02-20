Испания

Предлагаем вашему внимание лучшие моменты встречи.

Эспаньол в матче 25 тура испанской Ла Лиги расписал мировую с Севильей. Матч закончился со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 36 минуте встречи, когда в составе гостей отметился Рафа Мир. Затем в начале второго тайма Дардер сравнял цифры на табло.

Из-за осечки Севилья увеличила свое отставание от мадридского Реала, находясь на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Между командами шесть очков.

Обзор матча:

Эспаньол — Севилья 1:1

Голы: Дардер, 50 — Рафа Мир, 36

Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Хиль (Лорен, 88) — Вильена (Алейш Видаль, 72), Баре, Дардер, Эррера (Мелендо, 83), Пуадо (Эмбарба, 88) — Де Томас

Севилья: Буну — Аугустинссон, Диего Карлос, Кунде, Корона (Навас, 71) — Дилэйни, Фернандо, Хордан (Ракитич, 56) — Мартиаль (Гомес, 26), Рафа Мир (Эн-Несири, 71), Окампос

Предупреждения: Де Томас, Аугустинссон, Корона, Кунде, Баре, Пуадо, Окампос, Алейш Видаль.

Удаление: Кунде, 76

Источник: MEGOGO