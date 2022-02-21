Испания

В Мадриде будут строить команду вокруг бразильца.

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор в текущем сезоне продолжает утверждаться в качестве одного из лидеров мадридского Реала, несмотря на свой юный 21-летний возраст.

В столичном коллективе довольны прогрессом своего футболиста, который в этот футбольный год сыграл в 34 матчах, забив 16 голов и отдав 10 результативных передач.

Причем, руководство "галактикос" удовлетворено в своих ожиданиях настолько, что уже в ближайшие несколько месяцев намерено провести раунд переговоров с представителями игрока относительно продления действующего соглашения, которое и так заканчивается только в 2024 году.

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что потенциальная новая сделка будет рассчитана до 2027 года.

Отметим, что на минувших выходных Винисиус сыграл против Алавеса (3:0), в воротах которого отличился очередным результативным ударом.