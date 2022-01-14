Англия

Футболист Челси отправился на самоизоляцию.

Защитник лондонского Челси и сборной Дании Андреас Кристенсен не сыграет против Манчестер Сити в рамках 22-го тура Английской Премьер-Лиги.

Футболист сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию, сообщил главный тренер "синих" Томас Тухель.

Поединок между Манчестер Сити и Челси состоится в субботу, 15 января в 14:30 по киевскому времени.

Ранее о проблеме коронавируса высказался экс-футболист Манчестер Юнайтед Патрис Эвра.