Испания

Клуб з Сан-Себастьяну записав на свій рахунок гостьову перемогу.

У рамках перенесеного матчу 21 туру іспанської Ла Ліги Мальорка приймала на своєму полі Реал Сосьєдад.

Гості, які ведуть боротьбу за єврокубкову зону, підходили до цього протистояння у якості фаворита і здобули очікувану перемогу над одним з аутсайдерів турніру.

Підопічні Іманоля Альгуасіля відправили у ворота Мальорки два м'ячі, авторами яких стали Давид Сілва і Меріно, тим самим записавши на свій рахунок другу перемогу поспіль у чемпіонаті Іспанії.

Мальорка — Реал Сосьєдад 0:2

Голи: Давід Сілва, 35, Меріно, 62

Мальорка: Ріко, Маффео (Гонсалес, 80), Раїльо, Вальент, Оліван, Севілья (Хопп, 68), Дані Родрігес, Кубо (Лі Кан Ін, 70), Санчес (Баба, 80), Мурікі, Ндіайє (Льябрес, 67) ).

Реал Сосьєдад: Реміро, Елустондо (Сола, 70), Ле Норман, Пачеко, Горосабель (Субельдія, 80), Давід Сілва, Меріно (Ільярраменді, 85), Гевара (Субіменді, 46), Порту (Джуахра, 70), Сер .

Попередження: Меріно, Реміро