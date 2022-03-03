Испания

У фіналі турніру "бетікос" зустрінуться із Валенсією.

У другому півфінальному матчі Кубка Іспанії Бетіс на своєму полі обмінявся голами з Райо Вальєкано. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Гості відкрили рахунок на 80 хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначився Бебе. Проте через 12 хвилин, вже у компенсований час Бетіс відповів зусиллями Іглесіаса, який вийшов на заміну, який з'явився на полі на 86 хвилині.

У першому матчі перемога дісталася Бетісу з рахунком 2:1, тому команда Мануеля Пеллегріні проходить у фінал турніру, де зустрінеться з Валенсією, яка обіграла Атлетік.

Бетіс — Райо Вальєкано 1:1

Голи: Іглесіас, 90+2 – Бебе, 80.