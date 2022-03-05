Испания

Каталонці вже працюють на підсиленням складу на наступний сезон.

Півзахисник Расінга Сантандер Пабло Торре стане гравцем Барселони наступного літа, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Барселона підписала угоду з Торре до 2026 року з клаусулою у розмірі 100 мільйонів євро. Сума трансферу склала 5 мільйонів євро з можливими бонусами до 20 млн євро.

Цього сезону 18-річний гравець провів 23 поєдинки у складі Расінга, відзначившись шістьма голами і сімома асистами.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання захисника Челсі Андреаса Крістенсена.