Испания

30-летний датчанин не появлялся на поле с августа прошлого года.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт восстановился после травмы и уже начал тренировки в общей группе "блаугранас". Об этом сообщает Sport.

Напомним, 30-летний датчанин не играл с августа прошлого года из-за травмы колена.

Помимо него в общей группе по частичной программе работали защитник Рональд Араухо и полузащитник Френки де Йонг. По индивидуальной программе тренировался вингер Анссумане Фати.

Отметим, что Брайтвейта не оказалось в заявке Барселоны на матч с мадридским Реалом, который состоится 12 января. В то же время в ней присутствуют Фати и де Йонг.

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