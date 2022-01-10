30-летний датчанин не появлялся на поле с августа прошлого года.
Мартин Брайтвейт, Getty Images
10 января 2022, 19:41
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт восстановился после травмы и уже начал тренировки в общей группе "блаугранас". Об этом сообщает Sport.
Напомним, 30-летний датчанин не играл с августа прошлого года из-за травмы колена.
Помимо него в общей группе по частичной программе работали защитник Рональд Араухо и полузащитник Френки де Йонг. По индивидуальной программе тренировался вингер Анссумане Фати.
Отметим, что Брайтвейта не оказалось в заявке Барселоны на матч с мадридским Реалом, который состоится 12 января. В то же время в ней присутствуют Фати и де Йонг.
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