Французький нападник увійшов до історії Реалу.
Карім Бензема, getty images
06 марта 2022, 00:49
Реал у рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Реал Сосьєдад і здобув перемогу.
У даному матчі нападник мадридців Карім Бензема відзначився голом, який став для нього 20 цього сезону Ла Ліги.
Як повідомляє журналіст Педро Мартін, став четвертим гравцем Реала, який зміг забити 20 і більше м'ячів шість сезонів поспіль.
Раніше подібне вдавалося лише Кріштіану Роналду, Альфредо Ді Стефано та Ференц Пушкаш.