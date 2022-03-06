Испания

Французький нападник увійшов до історії Реалу.

Реал у рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Реал Сосьєдад і здобув перемогу.

У даному матчі нападник мадридців Карім Бензема відзначився голом, який став для нього 20 цього сезону Ла Ліги.

Як повідомляє журналіст Педро Мартін, став четвертим гравцем Реала, який зміг забити 20 і більше м'ячів шість сезонів поспіль.

Раніше подібне вдавалося лише Кріштіану Роналду, Альфредо Ді Стефано та Ференц Пушкаш.