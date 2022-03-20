Испания

Закінчився матч чемпіонату Іспанії.

У поєдинку 29 туру іспанської Ла Ліги Севілья вдома зіграла унічию з Реалом Сосьєдад — 0:0.

Перший тайм був за Сосьєдадом, але дуже багато моментів команди створити не змогли. У другому таймі гості також були активні.

У другій половині зустрічі Сосьєдад продовжував тиснути. Але голів у матчі так і не було.

Севілья — Реал Сосьєдад 0:0

Севілья: Дмитрович, Навас, Гудель, Кунде, Аугустінссон, Ділейни (Монтьєль, 80), Окампос, Олівер Торрес (Ракітіч, 67), Корона (Ламела, 67), Марсьяль (Ен-Несіри, 59), Мунір (Жордан, 46).

Реал Сосьєдад: Реміро, Сальдуа (Горосабель, 46), Елустондо, Ле Норман, Ріко, Янузай (Мартін, 86), Меріно (Гуріди, 64), Субіменді, Рафінья (Сільва, 63), Порту (Исак, 75), Серлот.

Попередження: Сальдуа, Янузай, Горосабель.