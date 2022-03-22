Захисник готовий піти на поступки у зарплаті.
Рональд Араухо, getty images
22 марта 2022, 00:51
Барселона не залишає спроб підписати новий контракт із захисником Рональдом Араухо.
Як повідомляє видання Sport.es, футболіст готовий відмовитись від вищої зарплати, яку йому пропонують в АПЛ, на користь "синьо-гранатових".
Джерело стверджує, що Араухо симпатизує стиль гри при Хаві Ернандесі, а тому хочеться залишитися.
Нагадаємо, що раніше Барселона запропонувала Араухо три мільйони євро на рік, але гравець хотів більше.