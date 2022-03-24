Испания

Валлійський вінгер не переймається через мізерну наявність ігрової практики в Реалі.

Зірковий нападник мадридського Реалу Гарет Бейл, який зараз перебуває в розташування національної збірної Уельсу, відповів на критику на свою адресу від іспанських журналістів.

"Критика медія через те, що я мало граю? Я не слухаю їх, це марна трата часу. Це не впливає на мене, особливо, коли я не читаю це.

Мені все одно, що вони пишуть. Я міг би щось сказати, але краще цього не робити", -цитує слово Гарета Бейла Sky Sports.

Нагадаємо, у рамках кваліфікації на наступний чемпіонат світу, який пройде восени 2022 року, Уельс чекає домашня зустріч із Австрією. Матч відбудеться сьогодні, 24 березня, о 21:45.

Цього сезону Гарет Бейл провів на клубному рівні лише п'ять поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив один гол.