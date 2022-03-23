Англия

Капітан Челсі не хоче обговорювати клубні справи напередодні матчів збірної Іспанії.

Спроба журналістів дізнатися подробиці перемовин Сесара Аспілікуети з Барселоною під час прес-конференції збірної Іспанії не вдалася — повідомив Фабріціо Романо.

“Давайте поговоримо про збірну, — сказав капітан Челсі. — Не думаю, що зараз зручний момент для обговорення мого майбутнього”.

Ранише повідомлялося, що Челсі через заборону трансферів намагається подовжити контракти з діючими гравцями, у тому числі з Аспілікуетою, яким цікавиться Барселона.

32-річний Аспілікуета провів 36 матчів у складі національної збірної Іспанії (1 гол) та грав за Осасуну (108 матчів в усіх турнирах, 0 голів), Марсель (68, 2) та Челсі (464, 16).

Збірна Іспанії зіграє товариські матчі з Албанією (26 березня) та Ісландією (29 березня).