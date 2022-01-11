За алжирского форварда проголосовали 80% болельщиков.
Рияд Марез, ФК Манчестер Сити
11 января 2022, 21:40
Нападающий Манчестер Сити Рияд Марез признан лучшим игроком в составе "горожан" по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
За 30-летнего алжирского форварда проголосовали 80% болельщиков. Благодаря этому он обошел полузащитника Кевина де Брюйне (11%) и нападающего Рахима Стерлинга (9%).
В минувшем месяце Марез провел шесть поединков, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.
Ранее сообщалось, что Холанд — главная цель Манчестер Сити на летнее трансферное окно.
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