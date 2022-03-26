Испания

Президент Барселони розповів про стан справ у продовженні контракту вінгера.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розповів про те, як проходять перемовини із представниками Усмана Дембеле щодо продовження контракту футболіста.

Функціонер заявив, що головна проблема — зарплата, яку хоче отримувати виконавець.

"Наразі немає ніяких новин щодо нового контракту Дембеле. Якщо він дійсно хоче за нас грати — йому потрібно погодитись на наші умови по зарплаті стосовно майбутнього сезону.

Ми ведемо також переговори із Гаві та Араухо. Серхі Роберто? Все залежить від його агентів", — наводить слова Лапорти Фабріціо Романо.

Зазначимо, що за інформацією іспанських ЗМІ, Дембеле хоче отримувати в Барселоні 40 млн євро на рік.

Раніше про свого партнера по команді висловився Хорді Альба.