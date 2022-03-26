Президент Барселони розповів про стан справ у продовженні контракту вінгера.
усман дембеле, getty images
26 марта 2022, 14:42
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розповів про те, як проходять перемовини із представниками Усмана Дембеле щодо продовження контракту футболіста.
Функціонер заявив, що головна проблема — зарплата, яку хоче отримувати виконавець.
"Наразі немає ніяких новин щодо нового контракту Дембеле. Якщо він дійсно хоче за нас грати — йому потрібно погодитись на наші умови по зарплаті стосовно майбутнього сезону.
Ми ведемо також переговори із Гаві та Араухо. Серхі Роберто? Все залежить від його агентів", — наводить слова Лапорти Фабріціо Романо.
Зазначимо, що за інформацією іспанських ЗМІ, Дембеле хоче отримувати в Барселоні 40 млн євро на рік.
Раніше про свого партнера по команді висловився Хорді Альба.