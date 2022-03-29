Испания

Функціонер Барселони розповів про справи в клубі.

Каталонська Барселона досі відчуває на собі тиск фінансової кризи в клубі, тому дуже обережно робить кроки на трансферному ринку.

Зокрема, президент "блаугранас" Жоан Лапорта воліє зайвий раз не говорити про тих гравців, якими потенційно цікавиться його клуб, проте нещодавно встиг заявити, що було досягнуто домовленостей відносно одразу двох майбутніх літніх трансферів.

У своєму останньому інтерв’ю очільник каталонської команди ще раз підтвердив свою позицію, проте вже на прикладі нападників мюнхенської Баварії та англійського Ліверпуля Роберта Левандовські та Мохамеда Салаха відповідно.

"Певна річ, що кращі гравці світу хочуть приєднатися до Барселони.

Не можу вам сказати нічого стосовно того, чи ведемо ми переговори з цими футболістами, чи ні. Якщо я це зроблю, то потім мені в клубі скажуть, що я створюю якісь проблеми під час процесу укладання домовленостей", — навідріз відповів функціонер.

Нагадаємо, що раніше Лапорта заявляв про намір залишити у складі команди одного з найбільш помітних останнім часом гравців команди, який на цей час виступає за Барселону на правах оренди.