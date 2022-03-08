Каталонці не визначилися стосовно викупу футболіста.
Адама Траоре, Getty Images
08 марта 2022, 09:19
Президент Барселони Жоан Лапорта прокоментував ситуацію щодо вінгера Адами Траоре, який приєднався до команди на правах аренди з Вулвергемптона.
"Ми хочемо, аби Адама Траоре залишився з нами, це можливо, але зараз ми знаходимося у скрутній фінансовій ситуації. Побачимо, як все складеться наприкінці сезону.
Можна з легкістю сказати, що Дані Алвес залишиться у Барсі. Ми дуже задоволені ним", – приводить слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що Барселона зосередиться на трансфері півзахисника Мілана Франка Кессьє.