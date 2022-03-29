Бельгійський вінгер успішно пройшов процедуру.
Еден Азар, getty images
29 марта 2022, 21:51
Еден Азар зазнав серйозного пошкодження, через яке бельгійцю довелося перенести оперативне втручання.
Сьогодні Єден Азар переніс успішну операцію в лікарні Санітас Ла Сарсуела з видалення остеосинтезної пластини на правій малогомілкової кістки.
Операцію проводив доктор Хосе Паласіос під наглядом медичної служби Реала. Азар уже вдома, щоб почати одужання", — йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, бельгійський вінгер цього сезону більше не зможе зіграти цього сезону.