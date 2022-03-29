Испания

Бельгійський вінгер успішно пройшов процедуру.

Еден Азар зазнав серйозного пошкодження, через яке бельгійцю довелося перенести оперативне втручання.

Сьогодні Єден Азар переніс успішну операцію в лікарні Санітас Ла Сарсуела з видалення остеосинтезної пластини на правій малогомілкової кістки.

Операцію проводив доктор Хосе Паласіос під наглядом медичної служби Реала. Азар уже вдома, щоб почати одужання", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, бельгійський вінгер цього сезону більше не зможе зіграти цього сезону.