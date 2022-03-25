Испания

Бельгійський півзахисник має намір і надалі виступати за мадридців.

Еден Азар не збирається розглядати варіант з уходом з Реала у найближче літнє трансферне вікно, повідомляє видання Marca.

Джерело стверджує, що бельгійський футболіст налаштований відпрацювати свій контракт із клубом до кінця.

Зазначимо, що цього сезону бельгійський футболіст провів 22 поєдинки на клубному рівні, відзначившись голом і двома асистами.

Нагадаємо, що раніше Реал був готовий запропонувати Челсі Азар в обмін на Джеймса.