Испания

Мадридський клуб спробує підписати вінгера.

Нападник Баварії Серж Гранбрі потрапив в сферу інтересів мадридського Реалу, повідомляє видання Bild.

Чинний контракт Гнабрі з Баварією розрахований до 2023 року, а погодити нову угоду сторонам поки не вдалося. Реал хоче скористатися цією ситуацією, щоб підписати німецького вінгера влітку.

Цього сезону 26-річний гравець провів 36 поєдинків у складі "червоних", в яких забив 13 голів і віддав 9 асистів.

Раніше повідомлялося, що Реал має намір продати трьох гравців влітку.