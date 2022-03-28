Французький півзахисник може перебратися до табору мюнхенців.
Крістофер Нкунку, getty images
28 марта 2022, 19:32
Баварія розглядає варіанти посилення команди у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє німецьке видання Sport1, мюнхенці хочуть підписати Крістофера Нкунку зі стану іншого представника Бундесліги — Лейпцига.
Джерело стверджує, що у французькому півзахиснику Баварія бачить заміну для Сержа Гнабрі, який може покинути команду.
Нагадаємо, що раніше РБ Лейпциг зажадав від Манчестер Юнайтед 75 мільйонів євро за Крістофера Нкунку