Германия

Французький півзахисник може перебратися до табору мюнхенців.

Баварія розглядає варіанти посилення команди у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє німецьке видання Sport1, мюнхенці хочуть підписати Крістофера Нкунку зі стану іншого представника Бундесліги — Лейпцига.

Джерело стверджує, що у французькому півзахиснику Баварія бачить заміну для Сержа Гнабрі, який може покинути команду.

Нагадаємо, що раніше РБ Лейпциг зажадав від Манчестер Юнайтед 75 мільйонів євро за Крістофера Нкунку