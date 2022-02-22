Испания

"Сине-гранатовые" не собираются останавливать работу на трансферном рынке.

Барселона не оставляет попыток подписать нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда, но рассматривает и альтернативные варианты.

Как сообщает издание Sport.es, если "сине-гранатовым" не удастся оформить переход норвежского форварда, тогда они попытаются договориться о покупке двух других игроков.

Источник утверждает, что речь идет о нападающем Реала Сосьедад Александере Исаке и защитнике Севильи Жюле Кунде.

В нынешнем сезоне Холанд провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча.

Напомним, что по предыдущей информации представители Холанда согласовали контракт с Реалом — футболист не имеет права вести другие переговоры.