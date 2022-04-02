Испания

Функціонер розповів про бажання залишити форварда в клубі.

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився своїми думками щодо ситуації навколо нападника Усмана Дембеле, угода з яким закінчуються у червні.

"Мені сказали, що Дембеле дуже щасливий в Барсі. Побачимо, як складеться ситуація з його контрактом. У нас дуже чітка зарплатна система. Алемані працює над тим, щоб за можливості досягти угоди.

Ми пишаємося тим, що Дембеле зараз працює під керівництвом Хаві", – розповів Лапорта в коментарі для RTVE.

Цього сезону 24-річний гравець провів 21 поєдинок у складі "синьо-гранатових", відзначившись двома голами і дев'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Дембеле погодився перейти до ПСЖ влітку.