Испания

Аргентинський форвард не розглядає варіант із переходом у стан "синьо-гранатових".

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі не збирається повертатися до Барселони найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Tycsports, аргентинський футболіст не хоче знову одягати футболку "синьо-гранатових", доки клубом керує Жоан Лапорта.

Зазначимо, що угода Ліонеля Мессі з Парі Сен-Жерменом розрахована до літа 2023 року.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен може розлучитися з Мессі та Неймаром через виліт з Ліги чемпіонів.