Испания

Президент Барселони висловився про можливе повернення Ліонеля Мессі на Камп Ноу.

Раніше в пресі з'явилися чутки про те, що нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі не розглядає варіант із поверненням до Барселони через президента клубу Жоана Лапорту.

Сам функціонер "синьо-гранатових" прокоментував цю інформацію.

"Дуже чітко усвідомлюю, що ставлю клуб вище за гравців, тренерів, директорів та керівників. Ми не збираємося підписувати угоди, які йдуть наперекір нашій системі зарплат. Ми хочемо максимізувати ефективність команди над індивідуальністю футболістів.

Не збираюся називати жодних імен, бо таким чином підвищив би ціну футболіста і зробив би ведмежу послугу Барселоні. Якщо Мессі захоче поговорити зі мною про повернення в Барсу – буду радий", — цитує слова Лапорти Marca.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ може розлучитися з Месі та Неймаром через виліт з Ліги чемпіонів від мадридського Реалу.