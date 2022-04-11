Испания

Керманич Барселони прокоментував звитягу над Леванте.

Каталонська Барселона напередодні ввечері зуміла в напруженому гостьовому поєдинку здолати Леванте, отримавши при цьому одразу три пенальті у власні ворота (3:2).

Леванте — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "блаугранас" Хаві після матчу прокоментував виступ своєї команди в звітній вечір.

"Очевидно, що ми не показали відмінної гри, але ми в підсумку здобули три золоті очки. У нашому складі були наявні гравці, які змінили ситуацію, такі як тер Штеген чи Люк де Йонг.

Перемога на останніх хвилинах залишила нас у стані задоволення власною грою, бо це передусім питання менталітету.

Сьогодні отримали відразу три пенальті в наші ворота. Перший — відмашка Алвеса, другий — гра рукою, а третій — фол Ленгле. Усі ці епізоди я бачив здалеку, тому хочу подивитися повтор перед тим, як буду їх коментувати.

Із поля я пішов дуже щасливим, бо гостьова гра проти Леванте мене непокоїла. Вони обіграли до цього Вільярреал та Атлетіко, тому легкої прогулянки в нас бути не могло.

Барселона грала в гарний, проте не відмінний футбол. Проте, у нас присутня позитивна динаміка в розвитку та настрій перемагати й надалі. Ми не можемо завжди грати блискуче, бо інколи на шляху трапляються команди, які готові віддати життя задля перемоги над нами. Таких у Іспанії дуже багато.

У перерві я сказав хлопцям, що нам не вистачає останнього пасу. Їм було потрібно заспокоїти гру, бо вони були дещо напружені під час першого тайму. У другій половині команда зібралася з думками та заграла інакшим чином.

Очікували, що Леванте буде потужно пресингувати та виявляти самопожертву, як вони робили це проти Вільярреала. У них є Моралес — безумовно історична постать для всього нашого футболу, а не тільки для регіону. Для суперників він — суцільний головний біль", — підсумував іспанський фахівець.

У наступному турі Барселона зіграє домашній матч проти Кадіса.