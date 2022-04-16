До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.
Реал Сосьєдад — Бетіс, Getty Images
16 апреля 2022, 08:00
Севільській Бетіс у 32-му турі іспанської Ла Ліги був змушений у гостьовому поєдинку захищати власні позиції в турнірній таблиці від посягань ізбоку Реала Сосьєдад. У підсумку, команди зіграли в напружений та видовищний футбол, проте сильнішого не виявили через брак голів.
Огляд матчу:
Реал Сосьєдад — Бетіс 0:0
Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Елустондо, 87), Субельдія, Ле Норман, Ріко — Меріно, Субіменді, Рафінья (Янузай, 65) — Сільва — Ісак (Порту, 80), Серлот.
Бетіс: Браво — Бельєрін, Песселья, Бартра, Морено Сабалі — Родрігес, Карвалью (Руібаль, 46) — Каналес, Фекір, Хуанмі (Хоакін, 68) — Іглєсіас (Вілліан Жозе, 77).
Попередження: Рафінья, Сільва, Серлот — Карвалью, Родрігес, Браво, Бартра.
На 90+3 хвилині був вилучений Давід Сільва (Реал Сосьєдад) (друге попередження).
Джерело: MEGOGO