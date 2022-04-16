Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Ла Ліги.

Севільській Бетіс у 32-му турі іспанської Ла Ліги був змушений у гостьовому поєдинку захищати власні позиції в турнірній таблиці від посягань ізбоку Реала Сосьєдад. У підсумку, команди зіграли в напружений та видовищний футбол, проте сильнішого не виявили через брак голів.

Огляд матчу:

Реал Сосьєдад — Бетіс 0:0

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Елустондо, 87), Субельдія, Ле Норман, Ріко — Меріно, Субіменді, Рафінья (Янузай, 65) — Сільва — Ісак (Порту, 80), Серлот.

Бетіс: Браво — Бельєрін, Песселья, Бартра, Морено Сабалі — Родрігес, Карвалью (Руібаль, 46) — Каналес, Фекір, Хуанмі (Хоакін, 68) — Іглєсіас (Вілліан Жозе, 77).

Попередження: Рафінья, Сільва, Серлот — Карвалью, Родрігес, Браво, Бартра.

На 90+3 хвилині був вилучений Давід Сільва (Реал Сосьєдад) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO