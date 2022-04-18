Испания

Нападник мадридського клубу знаходиться в дивовижній формі.

Напередодні мадридський Реал влаштував дивовижний камбек у гостьовому матчі проти андалузької Севільї, відігравши поперерві відставання від суперників у два м’ячі, у підсумку вирвавши перемогу (3:2).

Севілья — Реал 2:3 Відео голів та огляд матчу

Нападник "бланкос" Карім Бензема в цій грі відзначився в компенсований час, завдяки чому приніс звитягу власній команді.

Цей гол французького виконавця не тільки допоміг столичному колективу здобути чергові три очки на шляху до чемпіонського титулу, а ще й виявився 25 для Бензема в поточному сезоні, що додатково зміцнило його позиції в перегонах бомбардирів.

Окрім того, Карім уперше в свої вже майже 13-річній кар’єрі за Реал зумів дістатися цієї позначки результативності.

Загалом, у 34-річного виконавця вже 39 результативних ударів та 13 гольових передач у 39 матчах на клубному рівні в усіх турнірах.

У наступному турі Реал зіграє на виїзді проти Осасуни.