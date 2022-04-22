Испания

Півзахисник досяг солідної позначки.

Барселона у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Іспанії вирушила у гості до Реала Сосьєдада.

Півзахисник "синьо-гранатових" Серхіо Бускетс вийшов із перших хвилин. Для нього ця гра – 675 у футболці каталонців.

Завдяки цьому Серхіо Бускетс обійшов Андреаса Іньєсту за матч за Барселону, повідомляє Барселона. Більше тепер лише у Хаві (767 ігор) та Мессі (778).

Нагадаємоб що Обамеянг вийшов на друге місце за голами за Барселону цього сезону.