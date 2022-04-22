Півзахисник досяг солідної позначки.
Серхіо Бускетс, getty images
22 апреля 2022, 19:29
Барселона у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Іспанії вирушила у гості до Реала Сосьєдада.
Півзахисник "синьо-гранатових" Серхіо Бускетс вийшов із перших хвилин. Для нього ця гра – 675 у футболці каталонців.
Завдяки цьому Серхіо Бускетс обійшов Андреаса Іньєсту за матч за Барселону, повідомляє Барселона. Більше тепер лише у Хаві (767 ігор) та Мессі (778).
Нагадаємоб що Обамеянг вийшов на друге місце за голами за Барселону цього сезону.