Уругвайський форвард виступатиме у команді Девіда Бекхема.
Луїс Суарес, Getty Images
26 апреля 2022, 21:54
Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес продовжить кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє Diariouf.
За інформацією джерела, у послугах 35-річного уругвайця зацікавлений Інтер Майамі і сторони вже погодили умови угоди. Контракт уругвайця буде розрахований на два роки.
Також зазначається, що офіційно про перехід буде повідомлено лише після завершення сезону в Ла Лізі, оскільки футболіст хоче допомогти "матрасникам" потрапити до Ліги чемпіонів.
Цього сезону Суарес провів 41 матч, у яких забив 13 голів і віддав двох асистів.