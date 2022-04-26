Испания

Уругвайський форвард виступатиме у команді Девіда Бекхема.

Нападник мадридського Атлетіко Луїс Суарес продовжить кар'єру в американській лізі МЛС. Про це повідомляє Diariouf.

За інформацією джерела, у послугах 35-річного уругвайця зацікавлений Інтер Майамі і сторони вже погодили умови угоди. Контракт уругвайця буде розрахований на два роки.

Також зазначається, що офіційно про перехід буде повідомлено лише після завершення сезону в Ла Лізі, оскільки футболіст хоче допомогти "матрасникам" потрапити до Ліги чемпіонів.

Цього сезону Суарес провів 41 матч, у яких забив 13 голів і віддав двох асистів.