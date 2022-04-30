Испания

У 24-річного французького вінгера ангіна.

Вінгер Барселони Усман Дембеле не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі іспанської Ла Ліги через хворобу. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у 24-річного француза ангіна, через що він пропустив останні тренування "блаугранас".

Цього сезону Дембеле провів 28 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав 11 асистів.

Найближчий матч Барселона проведе проти Мальорки. Гра відбудеться завтра, 1 травня, о 22:00 за київським часом.