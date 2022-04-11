Испания

За цим показником у Іспанії наразі двовладдя.

Успіх каталонської Барселони у грі 31-го туру іспанської Ла Ліги в гостях у Леванте (3:2) був забезпечений не тільки одним із трьох відбитих Марком-Андре тер Штегеном пенальті від суперників, а ще й гольовою передачею Усмана Дембеле на П’єра-Емеріка Обамеянга під час першого голу команди Хаві.

Леванте — Барселона 2:3 Відео голів та огляд матчу

У підсумку, "блаугранас" забезпечили собі чергові три очки в поточному сезоні, а французький нападник зі скандальними історіями на попередньому етапі своєї кар’єри довів власний показник гольових передач у поточному сезоні іспанської першості до позначки у 11 пасів.

Рівно стільки ж наразі зафіксовано в нападника мадридського Реалу Каріма Бензема, що дозволяє цій парі гравців конкурувати поміж собою за звання найкращого асистента поточного розіграшу Ла Ліги.

Конкуренцію їм теоретично ще можуть скласти півзахисник Райо Вальєкано Оскар Трехо (9 передач), нападник Атлетіка з Більбао Ікер Муніаїн, захисник Барселони Хорді Альба та півзахисник Еспаньола Серхі Дардер (усі — 8 пасів).