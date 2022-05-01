27-річний аргентинець хоче продовжувати виступати у складі "матрацників".
Родріго Де Пауль, Getty Images
01 мая 2022, 11:59
Півзахисник мадридського Атлетіко Родріго Де Пауль може продовжити свою кар'єру у складі "матрацників". Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 27-річний аргентинець не збирається залишати мадридський клуб у літнє трансферне вікно, незважаючи на всі чутки довкола. Клуб також не проти продовжити співпрацю.
Цього сезону Де Пауль провів 43 матчі, в яких забив два м'ячі і віддав два асисти.
Раніше головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди у матчі 34 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіка (0:2).