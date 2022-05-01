Испания

Італійська легенда не має досвіду роботи тренером у європейському футболі.

Колишній захисник Ювентуса, Реала та збірної Італії Фабіо Каннаваро може продовжити тренерську кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, у послугах 48-річного італійця зацікавлений Еспаньйол.

Наголошується, що нинішній наставник клубу Вісенте Морено залишить свою посаду після закінчення сезону і головним кандидатом на це місце є Каннаваро.

Нагадаємо, у Каннаваро немає досвіду роботи тренера у європейському футболі. Він тренував Гуанчжоу Евергранд, Тяньцзінь Цюаньцзянь, Аль-Наср та збірну Китаю.

Після 34 турів Еспаньйол набрав 39 очок і займає 13 місце в турнірній таблиці Ла Ліги.