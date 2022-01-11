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Итальянский специалист не стал принимать предложение с двухлетним контрактом.

Итальянский специалист Фабио Каннаваро не будет главным тренером сборной Польши, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, после нескольких дней размышлений 48-летний итальянец ответил отказом на предложение Польского футбольного союза, которое включало двухлетний контракт.

Также отмечается, что Каннаваро назвал одну из причин такого решения — это короткий срок для подготовки национальной команды к стыковым матчам отбора ЧМ-2022 против России, которые пройдут в марте.

Напомним, Польша осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку и ушел во Фламенго.

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