Итальянский специалист не стал принимать предложение с двухлетним контрактом.
Фабио Каннаваро, Getty Images
11 января 2022, 20:37
Итальянский специалист Фабио Каннаваро не будет главным тренером сборной Польши, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, после нескольких дней размышлений 48-летний итальянец ответил отказом на предложение Польского футбольного союза, которое включало двухлетний контракт.
Также отмечается, что Каннаваро назвал одну из причин такого решения — это короткий срок для подготовки национальной команды к стыковым матчам отбора ЧМ-2022 против России, которые пройдут в марте.
Напомним, Польша осталась без главного тренера после ухода Паулу Соузы, который выплатил неустойку и ушел во Фламенго.
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