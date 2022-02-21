Испания

Португальский полузащитник хотел бы попробовать свои силы в Мадриде.

Бернарду Силва довольно успешно выступает в составе Манчестер Сити после перехода из Монако, но грезит поиграть в другом клубе.

Как сообщает Marca, португальский полузащитник очень хотел бы выступать за мадридский Реал.

Источник утверждает, что в "королевском клубе" вполне могут рассмотреть кандидатуру Бернарду Силвы, учитывая, что Кроос и Модрич не молодеют.

Отметим, что в текущем сезоне португалец провел 34 поединка, в которых отметился десятью голами и тремя ассистами.

Напомним, что ранее Бернарду Силва вошел в историю Манчестер Сити, став лучшим игроком месяца в третий раз подряд.