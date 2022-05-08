Испания

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ла Ліги.

Атлетіко у рамках поєдинку тридцять п'ятого туру чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Реал.

Атлетіко — Реал

Неділя, 8 травня, 22.00. Стадіон Ванда Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр зустрічі – Сезар Сото.

Атлетико підходить до поєдинку на четвертому рядку турнірної таблиці з 61 набраним балом і не втрачає надій забратися на третє місце турнірної таблиці, де зараз розташовується Севілья. Результати в останніх іграх не сприяють успішному виконанню завдання – поразка від Атлетика з рахунком 0:2 та нічия з Гранадою.

Проте, варто розуміти, що команда Дієго Сімеоне може випасти з четвірки найкращих команд, місце в якій гарантує Лігу чемпіонів на наступний сезон. Бетіс поки що зберігає математичні шанси наздогнати "матрацників", а тому розслаблятися зовсім варто, враховуючи вкрай непростий календар у останній частині сезону.

Реал, у свою чергу, вже оформив чемпіонський титул, а тому може цілком зосередитися на підготовці до фіналу Ліги чемпіонів, проте найкращий спосіб робити це – такі зустрічі з Атлетіко. Втім, Карло Анчелотті може дати можливість відпочити провідним гравцям, але чи він це робитиме в такій принциповій зустрічі? Достеменно відомо, що у старті Реала зіграє українець Андрій Лунін — про це розповів Анчелотті на прес-конференції.

Статистика особистих зустрічей у цьому протистоянні в останніх п'яти матчах повністю на стороні Реала — чотири перемоги "вершкових" та нічийний результат.

У першому колі команда Карло Анчелотті здобула перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Каріма Бензема та Марко Асенсіо.

Не слід забувати, що у обох команд кадрові втрати. Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на Феліша, Лемара та Ермосо, тоді як тренерському штабу Реала доведеться обійтися без Азара, Алаби, Бейла, Іско та інших.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Феліш, Лемар, Ермосо – Азар, Алаба, Бейл, Іско, Йовіч, Марсело, Сеальос

Цікаві факти:

Атлетіко не програв у 35 з останніх 38 домашніх матчів (Ла Ліга).

Атлетіко забив менше 2,5 голів у своїх останніх 6 матчах проти Реала у всіх турнірах.

У 7 з останніх 8 ігор Реала (Ла Ліга) було забито понад 2,5 голи.

Реал не програв у своїх останніх 6 матчах проти Атлетіко у всіх змаганнях.