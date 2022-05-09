Мадридці готові відпустити серба.
Лука Йовіч, getty images
09 травня 2022, 19:27
Реал розглядає варіант із продажем Луки Йовіча у найближче літнє трансферне вікно, повідомляє Mundo Deportivo.
Джерело стверджує, що Карло Анчелотті залишився незадоволеним грою сербського нападника у матчі проти Атлетіко, а тому італієць ухвалив остаточне рішення.
У поточному сезоні Йовіч провів 13 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.
Нагадаємо, що Інтер націлився на дует із Реала, в який входять нападник Лука Йовіч та півзахисник Дані Себальос.