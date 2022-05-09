Испания

Мадридці готові відпустити серба.

Реал розглядає варіант із продажем Луки Йовіча у найближче літнє трансферне вікно, повідомляє Mundo Deportivo.

Джерело стверджує, що Карло Анчелотті залишився незадоволеним грою сербського нападника у матчі проти Атлетіко, а тому італієць ухвалив остаточне рішення.

У поточному сезоні Йовіч провів 13 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол та дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Інтер націлився на дует із Реала, в який входять нападник Лука Йовіч та півзахисник Дані Себальос.