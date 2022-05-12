Испания

"Біло-блакитні" наступного сезону гратимуть у Європі.

У рамках 36-го туру чемпіонату Іспанії Сосьєдад вдома зумів обіграти Кадіс (3:0)

Завдяки цій перемозі "біло-блакитні" достроково забезпечили собі єврокубкову осінь. Сосьєдад зіграє у Лізі Європи або у Лізі конференцій.

"Баски" набрали 59 очок і посідають шосте місце, яке дозволяє виступати у Лізі Європи. У топ-4 Сосьєдад вже не потрапить і у команди, відповідно, немає шансів на виступи у Лізі чемпіонів.

Найближчий переслідувач Сосьєдада – Вільярреал. Саме ці дві команди визначать, хто вирушить до Ліги Європи, а хто – до Ліги конференцій.

Зазначимо, що Вільярреал вийшов у єврокубки втретє поспіль.