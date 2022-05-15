Испания

Фахівець йде з команди через атмосферу в клубі, яка йому не подобається.

Севілья буде змушена шукати нового головного тренера після закінчення цього сезону. Про це повідомляє журналіст Хосе Мануель Гарсія у своєму твіттері.

За інформацією джерела, нинішній наставник Хулен Лопетегі залишить клуб наприкінці сезону, незважаючи на те, що його контракт розрахований до літа 2024 року.

Також зазначається, що 55-річний іспанець вирішив залишити клуб через атмосферу в команді, яка його не влаштовує.

Севілья не оголошуватиме про відхід Лопетеги до завершення сезону, оскільки "нервіонці" мають намір потрапити до зони Ліги чемпіонів. В даний час Севілья четверта і випереджає Бетіс на п'ять очок.