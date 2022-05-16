Испания

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії.

Вільярреал у рамках 37-го туру іспанської Ла Ліги на власному полі проводив битву за місце в Лізі Європи УЄФА на наступний сезон проти Реала Сосьєдад. Команда Унаї Емері підсумувала перший тайм власним голом, проте після перерви втратила контроль над перебігом подій на полі, що в підсумку коштувало їй здійснення заповітної мрії.

Огляд матчу:

Вільярреал — Реал Сосьєдад 1:2

Голи: Коклен, 43 — Ісак, 56, Субіменді, 73

Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль (Гаспар, 81), Торрес, Еступіньян (Педраса, 75) — Чуквезе (Алькасер, 75), Капу, Парехо, Коклен (Трігерос, 81) — Ло Чельсо, Діа (Джексон, 65).

Реал Сосьєдад: Реміро — Салдуа (Горосабель, 46), Субельдія, Ле Норман, Ріко — Ільяраменді (Рафінья, 65), Сільва, Субіменді, Меріно — Серлот (Янузай, 81), Ісак (Порту, 88).

Попередження: Фойт, Альбіоль, Ло Чельсо, Джексон — Сальдуа, Ісак.

Джерело: MEGOGO.