Испания

Іспанське видання нагородило хорватського півзахисника.

Хавбек Реала Лука Модріч отримав нагороду "Легенда" від іспанського видання Marca.

Цю нагороду вручають спортсменам, які досягли значних успіхів.

"Я дуже пишусь отримати нагороду від такого великого ЗМІ світового рівня.

Для мене честь бути серед найкращих спортсменів", — наводить слова Луки Модріча Marca.

Зазначимо, що незабаром 36-річний футболіст має продовжити контракт з Реалом на один сезон.