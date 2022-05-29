Футболіст заявив, що продовжить свої виступи у складі "вершкових".
Тоні Кроос та Лука Модрич, Getty Images
29 травня 2022, 14:42
Учора мадридський Реал у фіналі Ліги чемпіонів обіграв Ліверпуль (1:0) та став переможцем турніру.
Після фінальної гри півзахисник "вершкових" Тоні Кроос заявив, що залишиться у мадридському клубі ще на два роки.
"Мені доведеться залишитися в Реалі ще на два роки", — наводить слова Крооса журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.
Минулого сезону Кроос провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі. Чинний контракт німця з "вершковими" розрахований до літа 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Лука Модрич продовжив контракт із Реалом.