Испания

Футболіст заявив, що продовжить свої виступи у складі "вершкових".

Учора мадридський Реал у фіналі Ліги чемпіонів обіграв Ліверпуль (1:0) та став переможцем турніру.

Після фінальної гри півзахисник "вершкових" Тоні Кроос заявив, що залишиться у мадридському клубі ще на два роки.

"Мені доведеться залишитися в Реалі ще на два роки", — наводить слова Крооса журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Минулого сезону Кроос провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі. Чинний контракт німця з "вершковими" розрахований до літа 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Лука Модрич продовжив контракт із Реалом.