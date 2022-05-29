Испания

Нова угода між сторонами розрахована до кінця сезону-2022/23.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич продовжить виступати у складі "вершкових". Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони залагодили всі формальності угоди ще кілька місяців тому, але зараз документи закріпили своїми підписами.

Нова угода з 36-річним хорватом буде розрахована до літа 2023 року.

Минулого сезону Модрич провів 45 матчів, у яких забив три м'ячі і віддав 12 результативних передач.

Нагадаємо, вчора Реал обіграв Ліверпуль (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів, ставши переможцем турніру.