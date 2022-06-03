Испания

Гра у відповідь між командами відбудеться 5 червня.

Ейбар у гостях мінімально обіграв Жирону у першому півфінальному матчі плей-офф за місце в іспанській Ла Лізі.

Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь гостей, а єдиний та переможний гол був забитий на 28 хвилині зусиллями Агера Акече.

Також зазначимо, що наприкінці першого тайму Ейбар був змушений грати в меншості. Захисник Альваро Техеро отримав дві жовті картки за дві хвилини та був вилучений з поля.

Гра у відповідь між командами відбудеться 5 червня.

В іншій півфінальній парі зустрічаються Тенеріфе та Лас-Пальмас. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь Тенеріфе.